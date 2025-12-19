Vorteilswelt
Rauchgranaten geworfen

Tödliche Messerangriffe in zwei U-Bahn-Stationen

Ausland
19.12.2025 17:25

Bei Angriffen in zwei U-Bahn-Stationen in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh sind am Freitag mindestens drei Menschen getötet worden (siehe Video oben). Auch der mutmaßliche Täter sei tot, teilte ein Vertreter der Feuerwehr mit. 

0 Kommentare

Der maskierte Täter hatte demnach in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof von Taipeh und im U-Bahnhof Zhongshan mit einer Stichwaffe auf Menschen eingestochen und zudem „fünf oder sechs Brand- oder Rauchgranaten“ geworfen.

Drei Menschen erlitten Herzinfarkt
Nach Angaben der Feuerwehr gibt es neben den drei Todesopfern auch fünf Verletzte. Nach Angaben von Regierungschef Cho erlitten die meisten Opfer Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt. Drei Menschen erlitten seinen Angaben zufolge einen Herzinfarkt.

Bilder von den Tatorten:

(Bild: AFP)
„Vorsätzliche Tat“
Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an sagte, der Verdächtige sei nach den Angriffen offenbar von einem Gebäude in den Tod gesprungen, um seiner Festnahme zu entgehen. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai sprach von einer „vorsätzlichen Tat“.

Unter den Toten ist nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Mann, der in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof versucht hatte, den Angreifer zu stoppen. „Leider wurde er angegriffen und ist gestorben“, sagte Chiang.

Weißer Rauch in U-Bahn-Station
Von der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA verbreitete Fotos zeigen einen auf dem Boden liegenden Behälter am Tatort am Hauptbahnhof, der von der Spurensicherung untersucht wird. Ein in Online-Netzwerken veröffentlichtes Video zeigt dichten weißen Rauch in einer U-Bahn-Station.

Präsident Lai Ching-te kündigte an, die Hintergründe der Tat schnell aufzuklären. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten“, betonte er.

Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten
In ganz Taiwan wurden nach den Angriffen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Regierungschef Cho sagte, an „allen wichtigen Orten“ wie Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, Flughäfen und Autobahnen seien die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten. 2014 hatte ein Mann in einer U-Bahn in Taipeh mit einem Messer auf Passagiere eingestochen und vier Menschen getötet. Er wurde zum Tode verurteilt und 2016 hingerichtet.

Porträt von krone.at
krone.at
