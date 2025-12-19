Tödliche Messerangriffe in zwei U-Bahn-Stationen

Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten

In ganz Taiwan wurden nach den Angriffen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Regierungschef Cho sagte, an „allen wichtigen Orten“ wie Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, Flughäfen und Autobahnen seien die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten. 2014 hatte ein Mann in einer U-Bahn in Taipeh mit einem Messer auf Passagiere eingestochen und vier Menschen getötet. Er wurde zum Tode verurteilt und 2016 hingerichtet.