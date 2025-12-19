Rauchgranaten geworfen
Tödliche Messerangriffe in zwei U-Bahn-Stationen
Bei Angriffen in zwei U-Bahn-Stationen in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh sind am Freitag mindestens drei Menschen getötet worden (siehe Video oben). Auch der mutmaßliche Täter sei tot, teilte ein Vertreter der Feuerwehr mit.
Der maskierte Täter hatte demnach in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof von Taipeh und im U-Bahnhof Zhongshan mit einer Stichwaffe auf Menschen eingestochen und zudem „fünf oder sechs Brand- oder Rauchgranaten“ geworfen.
Drei Menschen erlitten Herzinfarkt
Nach Angaben der Feuerwehr gibt es neben den drei Todesopfern auch fünf Verletzte. Nach Angaben von Regierungschef Cho erlitten die meisten Opfer Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt. Drei Menschen erlitten seinen Angaben zufolge einen Herzinfarkt.
Bilder von den Tatorten:
„Vorsätzliche Tat“
Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an sagte, der Verdächtige sei nach den Angriffen offenbar von einem Gebäude in den Tod gesprungen, um seiner Festnahme zu entgehen. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai sprach von einer „vorsätzlichen Tat“.
Unter den Toten ist nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Mann, der in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof versucht hatte, den Angreifer zu stoppen. „Leider wurde er angegriffen und ist gestorben“, sagte Chiang.
Weißer Rauch in U-Bahn-Station
Von der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA verbreitete Fotos zeigen einen auf dem Boden liegenden Behälter am Tatort am Hauptbahnhof, der von der Spurensicherung untersucht wird. Ein in Online-Netzwerken veröffentlichtes Video zeigt dichten weißen Rauch in einer U-Bahn-Station.
Präsident Lai Ching-te kündigte an, die Hintergründe der Tat schnell aufzuklären. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten“, betonte er.
Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten
In ganz Taiwan wurden nach den Angriffen die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Regierungschef Cho sagte, an „allen wichtigen Orten“ wie Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen, Flughäfen und Autobahnen seien die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gewaltverbrechen sind in Taiwan selten. 2014 hatte ein Mann in einer U-Bahn in Taipeh mit einem Messer auf Passagiere eingestochen und vier Menschen getötet. Er wurde zum Tode verurteilt und 2016 hingerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.