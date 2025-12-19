Trump: „Schließe Krieg gegen Venezuela nicht aus“

Trump braucht nach eigener Einschätzung keine Zustimmung des Kongresses, um Angriffe an Land gegen Venezuela zu starten. „Ich hätte nichts dagegen, es ihnen zu sagen, aber wissen Sie, es ist keine große Sache“, sagte er im Weißen Haus am Donnerstag (Ortszeit). Zuvor war er gefragt worden, ob er den Kongress um Genehmigung bitten werde, um mutmaßliche Drogenkartelle in Venezuela zu bekämpfen. Laut der US-Verfassung ist der Präsident zwar Oberbefehlshaber der Streitkräfte, allerdings hat nur der Kongress die Befugnis, offiziell den Krieg zu erklären.