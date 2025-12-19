Goalie wurde mit gebrochener Hand zum Elfer-Held!

„Der Spieler weiß selbst nicht, wie es passiert ist!“

„Ich kann es mir nicht erklären, es ist unglaublich. Der Spieler weiß selbst nicht, wie es passiert ist“, sagte Trainer Luis Enrique. Aus seiner Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass sich Safonow im Elfmeterschießen verletzt und mit dem Bruch weitergespielt habe.