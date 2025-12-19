Goalie wurde mit gebrochener Hand zum Elfer-Held!

Der Elfmeter-Held vom Interkontinental Cup hat seine Glanztaten für Paris Saint-Germain wohl mit einer gebrochenen Hand vollbracht!
Wie der französische Fußball-Klub zwei Tage nach dem Prestigesieg gegen Flamengo Rio mitteilte, habe sich Matwei Safonow die linke Hand gebrochen. Unklar ist, ob sich der Russe die Verletzung während des Elfmeterschießens oder beim anschließenden Jubel in der Spielertraube zugezogen hatte.
„Der Spieler weiß selbst nicht, wie es passiert ist!“
„Ich kann es mir nicht erklären, es ist unglaublich. Der Spieler weiß selbst nicht, wie es passiert ist“, sagte Trainer Luis Enrique. Aus seiner Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass sich Safonow im Elfmeterschießen verletzt und mit dem Bruch weitergespielt habe.
Der 26-Jährige ist bei PSG der Ersatzmann hinter Stammkeeper Lucas Chevalier, der wegen einer Knöchelverletzung erst wieder um Anschluss ringt.
Beim Interkontinental Cup am vergangenen Mittwoch hatte der russische Nationaltorhüter gleich vier Bälle vom Punkt gehalten. Dadurch gewann der Champions-League-Sieger die Trophäe durch ein 2:1 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 gestanden hatte.
