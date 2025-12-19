Tankstellen vorerst gerettet, 500 Jobs bleiben

Fortführung von 71 Tankstellen

Den Tankstellen war zuletzt, wie berichtet, zunehmend der Sprit und andere Waren wie Vignetten ausgegangen, weil Lieferanten infolge der Pleite nicht mehr lieferten. Ab Montag soll der Sprudel durch die sichergestellte Finanzierung wieder fließen: „Wir haben bereits Treibstoff und Shop-Waren bestellt“, sagt Shamiyeh. „Wir werden ab Anfang nächster Woche wieder beliefert.“