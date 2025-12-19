Vorteilswelt
Stiglechner-Pleite

Tankstellen vorerst gerettet, 500 Jobs bleiben

Oberösterreich
19.12.2025 17:01
Bei Stiglechner soll der Sprit bald wieder sprudeln.
Bei Stiglechner soll der Sprit bald wieder sprudeln.(Bild: P. Huber)

Großes Aufatmen beim Linzer Tankstellenbetreiber Stiglechner: Nach der Insolvenz des Familienunternehmens haben nun Banken die Finanzierung für eine Fortführung des Betriebs zugesagt. Der Treibstoff soll schon am Montag wieder fließen.

Vor zwei Wochen meldeten zwei Unternehmen aus der Linzer Stiglechner-Gruppe mit in Summe 188 Millionen Euro Schulden Insolvenz an. Seither liefen Verhandlungen mit Geldgebern, die eine Fortführung der vom Familienunternehmen betriebenen Tankstellen ermöglichen sollte.

Die „langen, aber sehr konstruktiven“ Verhandlungen haben „letztlich zum Ergebnis geführt, dass uns die Banken eine Finanzierung zur Fortführung geben werden“, sagt Peter Shamiyeh, Insolvenzverwalter der Stiglechner Tankstellen GmbH, zur „Krone“. Ausständig ist noch die finale Zustimmung der Vorstände in den Banken.

Fortführung von 71 Tankstellen
Den Tankstellen war zuletzt, wie berichtet, zunehmend der Sprit und andere Waren wie Vignetten ausgegangen, weil Lieferanten infolge der Pleite nicht mehr lieferten. Ab Montag soll der Sprudel durch die sichergestellte Finanzierung wieder fließen: „Wir haben bereits Treibstoff und Shop-Waren bestellt“, sagt Shamiyeh. „Wir werden ab Anfang nächster Woche wieder beliefert.“

Das betrifft bundesweit 71 von Stiglechner betriebene Tankstellen sowie zwei Waschstraßen. Jene Tankstellen, die nun vorübergehend aus Treibstoffmangel geschlossen sind, sollen ab Montag stückweise wieder aufsperren. „Die Finanzierung ist so berechnet, dass sie für die Fortführung des Betriebs während des gesamten Insolvenzverfahrens läuft“, so Shamiyeh. Die nächsten Tagsatzungen sind für Frühling anberaumt.

Der Tankstellenbetreiber Stiglechner meldete Insolvenz an.
14 Standorte zu
Insolventer Tankstellenkette geht jetzt Sprit aus
13.12.2025
Spritpreis im Fokus
Tankstellen-Pleite: Wie es dazu kommen konnte
05.12.2025
Insolvenz jetzt fix:
Tankstellenbetreiber hat 190 Mio. Euro Schulden
05.12.2025

500 Jobs bleiben erhalten
Am lautesten dürfte das Aufatmen bei den rund 500 Beschäftigten der Stiglechner Tankstellen GmbH sein: „Wir können allen vor Weihnachten die frohe Botschaft übermitteln, dass sie ihren Job behalten können“, sagt Shamiyeh.

Ebenfalls insolvent ist die Julius Stiglechner GmbH, wo in der Verwaltung etwa 65 Mitarbeiter beschäftigt sind. Hier dürfte kein unmittelbarer Personalabbau geplant sein, doch in Stein gemeißelt sind die Arbeitsplätze auch nicht.

