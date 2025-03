Vier tödliche Radunfälle im Ländle

Jeder kann zu mehr Sicherheit beitragen

Zudem plädiert sie dafür, in Gemeinden und Städten konsequent auf Tempo-30-Zonen umzustellen. Dadurch könnte die Sicherheit massiv erhöht werden, was durch die Statistik belegt wird: Von 2021 bis 2023 wurden 270 Biker im Ortsgebiet schwer verletzt, zwei Drittel davon auf Straßen, auf welchen das Tempolimit zwischen 40 und 60 km/h betrug. Der VCÖ möchte nun gemeinsam mit der Bevölkerung aufzeigen, wo es Sicherheitsmängel gibt. Problemstellen, wie etwa zu schmale oder fehlende Radwege, unübersichtliche Passagen oder Abschnitte, auf denen sich der Radverkehr kanalisiert, können auf www.vcoe.at in eine Online-Karte eingetragen und gemeldet werden. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet diese an die zuständige Kommune weiter. „Wer beispielsweise in die Arbeit radelt, weiß, wo es Mängel gibt. Durch das Eintragen in die Online-Karte erfahren die zuständigen Stellen davon. Diese Form der Bürgerbeteiligung trägt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei“, so Jaschinsky.