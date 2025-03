Wettrüsten: Zeichen stehen auf EU-Atombombe

Was vor kurzem noch undenkbar war, wird nun ernsthaft unter führenden Politikern in Europa diskutiert: Die nukleare Aufrüstung der EU. Über die verteidigungspolitische Neuordnung in Europa sprach die „Krone“ mit dem Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses des Europaparlaments, dem deutschen CDU-Abgeordneten mit britischen Wurzeln, David McAllister.