Staubwolke aus Koralmtunnel: „Das kann vorkommen“

Nach gut zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden, die nächsten Sonderzüge fuhren ab. „Solche Staubentwicklungen können bei Neuinbetriebnahmen von Tunnel vorkommen – so geschehen auch schon bei der Eröffnung des Tauerntunnels“, heißt es von den ÖBB am Samstag. Auch die Feuerwehr bestätigt der „Krone“ auf Anfrage, dass sie keinen Brand feststellen konnte.