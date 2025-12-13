Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

Skispringen in Klingenthal ab 15.45 Uhr LIVE

Ski Nordisch
13.12.2025 05:23
Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: AFP/FREDRIK SANDBERG)

Heute steht in Klingenthal das Springen von der Großschanze am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Stefan Kraft kehrt als Jungpapa in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Triple-Weltmeister soll das in einer Mini-Krise steckende ÖSV-Team mitreißen.

Der Zwischenstand:

Das Kraft-Comeback bedeutet auch eine kleine Umstellung im ÖSV-Team. Kraft übernimmt das Weltcup-Ticket von Maximilian Ortner. Der Kärntner soll nun im Kontinentalcup einen zusätzlichen Quotenplatz holen. Neben Kraft sind noch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster in Klingenthal dabei.

