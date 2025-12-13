Skispringen in Klingenthal ab 15.45 Uhr LIVE

Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE
Stefan Kraft kehrt als Jungpapa in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Triple-Weltmeister soll das in einer Mini-Krise steckende ÖSV-Team mitreißen.
Das Kraft-Comeback bedeutet auch eine kleine Umstellung im ÖSV-Team. Kraft übernimmt das Weltcup-Ticket von Maximilian Ortner. Der Kärntner soll nun im Kontinentalcup einen zusätzlichen Quotenplatz holen. Neben Kraft sind noch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster in Klingenthal dabei.
