Entwickler zog zurück

Doch keine Abstimmung für umstrittenes Hotel

Salzburg
13.12.2025 14:30
In St. Margarethen ist der Tourismus ein starkes Standbein.
In St. Margarethen ist der Tourismus ein starkes Standbein.(Bild: Roland Holitzky)

Das umstrittene, aber bereits genehmigte Hotel-Projekt war in der jüngsten Gemeindevertretungssitzung von St. Margarethen doch nicht Thema: Der Projektentwickler hatte die Änderungspläne überraschend zurückgezogen. 

0 Kommentare

Die Hotelpläne liegen seit Jahren in der Schublade. Zuletzt hatte der Projektentwickler noch geänderte Pläne eingereicht. Statt einer Tiefgarage sollte ein zweistöckiges Parkhaus gebaut werden. Jetzt wurde diese Änderung überraschend zurückgenommen.

Alle weiteren Schritte wollen die Hotel-Planer direkt mit der Bezirkshauptmannschaft abwickeln. Das geplante Hotel mit knapp 500 Betten war damit auch nicht auf der Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung am Donnerstag. 

Gegner von der „Liste für St. Margarethen“ hatten zuletzt eine Bürgerbefragung angeregt und rund hundert Unterschriften gesammelt. Die Liste sei aber fehlerhaft und aus formalen Gründen für ungültig erklärt worden, informiert Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP). Er wünscht sich in der Gemeindepolitik für die Zukunft wieder mehr Zusammenhalt. „Die Zusammenarbeit wurde verweigert“, kritisiert er den Stil.  

Einen Termin für einen Baustart des Hotels gibt es noch nicht. In einem nächsten Schritt muss eine Bauverhandlung angesetzt werden. 

Salzburg

