Doch keine Abstimmung für umstrittenes Hotel

Gegner von der „Liste für St. Margarethen“ hatten zuletzt eine Bürgerbefragung angeregt und rund hundert Unterschriften gesammelt. Die Liste sei aber fehlerhaft und aus formalen Gründen für ungültig erklärt worden, informiert Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP). Er wünscht sich in der Gemeindepolitik für die Zukunft wieder mehr Zusammenhalt. „Die Zusammenarbeit wurde verweigert“, kritisiert er den Stil.