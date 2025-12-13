Konferenz mit Ilzers Hoffenheim, LIVE ab 15.30 Uhr

14. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Am Samstag sind etwa Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer im Einsatz. Hier gibt es die Konferenz im Liveticker – siehe unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“