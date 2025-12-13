Einsatz am Limit: Ein Trupp voller Lebensretter

Ein tschechischer Bergsteiger (37) war am 8. Juli am Stubaier Höhenweg zwischen der Innsbrucker und der Bremer Hütte (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt. Schwer verletzt lag er in rund 2300 Meter Höhe im Bereich eines Steiges – bei Schneefall, Minusgraden und Nebel. Sein Begleiter schlug Alarm, ein Großeinsatz der Rettungskräfte startete.