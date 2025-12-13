Wehrdienst: Arbeit der Kommission fast beendet

Avisiert sei nun der 20. Jänner 2026, der Tag der Wehrpflicht. Der 20. Jänner ist der Jahrestag der Volksbefragung über die Wehrpflicht. Im Jänner 2013 sprachen sich bei dieser knapp 60 Prozent für das Beibehalten der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildiensts aus. Hameseder selbst hat sich in der Vergangenheit für eine Verlängerung des sechsmonatigen Grundwehrdiensts ausgesprochen und auch das Abschaffen der verpflichtenden Milizübungen kritisiert. Der Zivildienst als Ersatz dauert in Österreich neun Monate.