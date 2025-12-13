Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorschläge im Jänner

Wehrdienst: Arbeit der Kommission fast beendet

Innenpolitik
13.12.2025 13:31
Grundwehrdiener bei einer Übung in Allentsteig
Grundwehrdiener bei einer Übung in Allentsteig(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Der Wehr- und Zivildienst in Österreich könnte verlängert werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber bisher nicht. Wie der Wehr- und Zivildienst weiterentwickelt werden sollen, dürfte spätestens am 20. Jänner 2026 feststehen. Für diesen Tag ist eine Präsentation der Vorschläge der Wehrdienstkommission angekündigt.

0 Kommentare

Diese wurde von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzt. Zunächst hatte es geheißen, dass bis Ende des Jahres ein Bericht vorliegen soll. Dieser verspätet sich aber nun etwas. Die Arbeit der 23-köpfigen Kommission sei jedenfalls „beinahe beendet“, hieß es am Samstag. Ziel sei, der Bundesregierung einen „tragfähigen Bericht zur Entscheidungsfindung“ vorzulegen, sagte Erwin Hameseder, Milizbeauftragter und Vorsitzender der Wehrdienstkommission.

Avisiert sei nun der 20. Jänner 2026, der Tag der Wehrpflicht. Der 20. Jänner ist der Jahrestag der Volksbefragung über die Wehrpflicht. Im Jänner 2013 sprachen sich bei dieser knapp 60 Prozent für das Beibehalten der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildiensts aus. Hameseder selbst hat sich in der Vergangenheit für eine Verlängerung des sechsmonatigen Grundwehrdiensts ausgesprochen und auch das Abschaffen der verpflichtenden Milizübungen kritisiert. Der Zivildienst als Ersatz dauert in Österreich neun Monate.

Lesen Sie auch:
Der Militärdienst soll reformiert, das Bundesheer weiter für die Zukunft fit gemacht werden.
Warten auf Vorschläge
Wehrdienst neu: Alle Optionen sind offen
21.03.2025
Kommission prüft
Grundwehrdienst könnte bald verlängert werden
20.03.2025

In der Kommission, die sich seit Juni mit dem Wehr- und Zivildienst befasst hat, sitzen unter anderem Fachleute aus verschiedensten Ministerien, aus dem Gewerkschaftsbund, der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer. Allerdings sind nur zehn der 23 Mitglieder stimmberechtigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
156.842 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.733 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
145.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Innenpolitik
Caritas-Chef warnt
„Letztes soziales Netz ist sehr löchrig geworden“
Vorschläge im Jänner
Wehrdienst: Arbeit der Kommission fast beendet
Forum
Einsparungen: Ist der Beamtenstaat zu aufgebläht?
Bau von Schutzwall
Deutsche Soldaten sichern Polens Ostgrenze
Zeremonie für „Helden“
Nordkorea feiert Heimkehrer aus Ukraine-Krieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf