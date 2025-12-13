Vorteilswelt
Schock in Deutschland

Mann stach bei Besuch auf Frau und Kinder ein

Ausland
13.12.2025 13:49

Schreckenstat im deutschen Nordrhein-Westfalen: Am Samstagmorgen soll ein Mann auf eine junge Mutter (26) und ihre vier Kinder (zwischen drei und acht Jahre alt) eingestochen haben. Der Täter war laut einem Bericht bei der Familie zu Besuch und befindet sich jetzt auf der Flucht.

0 Kommentare

Wie die „Bild“ Samstagmittag berichtete, ereignete sich die Tat gegen 5.30 Uhr in der Wohnung der alleinerziehenden Mutter in Bergkamen. Dort habe ein junger Mann (20) übernachtet, bevor er die 26-Jährige und ihre vier Kinder plötzlich attackiert habe. Alle vier Kinder und die Mutter wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht, die junge Frau und ein Kind schweben noch in Lebensgefahr.

Nach der Tat flüchtete der 20-Jährige aus der Wohnung. Die Polizei veröffentlichte Fotos von ihm und sperrte das Wohngebiet weiträumig ab. Ein Hubschrauber kreiste über der Hochhaussiedlung. Samstagfrüh waren neben der Polizei und Rettung auch die Feuerwehr und Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger vor Ort. Die Familie wird laut „Bild“ überwacht, falls der Tatverdächtige zurückkehren sollte.

Hier sehen Sie die Fahndungsbilder:

Im deutschen Nordrhein-Westfalen fahndet die Polizei nach einem Mann, der auf eine Frau und ihre Kinder eingestochen haben soll (Symbolbild).
Im deutschen Nordrhein-Westfalen fahndet die Polizei nach einem Mann, der auf eine Frau und ihre Kinder eingestochen haben soll (Symbolbild).(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)

Zum Motiv gab es zunächst keine Informationen. Bei dem Mann soll es sich um einen Bekannten der Mutter handeln. Die 26-Jährige lebte laut Nachbarinnen und Nachbarn seit mehr als vier Jahren alleine mit den Kindern in der Wohnung.

