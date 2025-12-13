Mann stach bei Besuch auf Frau und Kinder ein

Wie die „Bild“ Samstagmittag berichtete, ereignete sich die Tat gegen 5.30 Uhr in der Wohnung der alleinerziehenden Mutter in Bergkamen. Dort habe ein junger Mann (20) übernachtet, bevor er die 26-Jährige und ihre vier Kinder plötzlich attackiert habe. Alle vier Kinder und die Mutter wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht, die junge Frau und ein Kind schweben noch in Lebensgefahr.