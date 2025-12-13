„Letztes soziales Netz ist sehr löchrig geworden“

„Wien kann das nicht alleine schultern“

Obwohl Wien weiterhin zu den lebenswertesten Städten der Welt zählt, sieht Schwertner das soziale Fundament bröckeln. „Wien hat jahrelang Aufgaben für das ganze Land mitgetragen. Aber das kann niemand alleine stemmen. Der Bund und die Länder müssen Verantwortung übernehmen.“ Besonders überhastete Maßnahmen würden Menschen zusätzlich belasten.