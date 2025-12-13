Lisa Eder bei zweitem Klingenthal-Springen Zehnte!

„Draußen im Flug tue ich mir brutal schwer!“

Eder landete bei zwei gleichmäßigen Sprüngen zweimal bei 124 Metern. Prevc (135 und 138 Meter) und Maruyama (134 und 135 Meter) blieben für die Konkurrentinnen außer Reichweite. „Vom Tisch ist es ganz okay. Draußen im Flug tue ich mir brutal schwer, dass ich Zug mache und das Fluggefühl habe. Da heißt es dranbleiben“, sagte Eder.