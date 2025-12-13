Vorteilswelt
Damen-Skispringen

Lisa Eder bei zweitem Klingenthal-Springen Zehnte!

Ski Nordisch
13.12.2025 14:17
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Skispringerin Lisa Eder hat beim Weltcup in Klingenthal nach dem dritten Platz am Vortag am Samstag das Podest klar verpasst!

0 Kommentare

Die Salzburgerin musste sich auf der Großschanze mit dem zehnten Platz begnügen, auf die Top-3 fehlten über 25 Zähler. Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher wurde 17., weitere ÖSV-Springerinnen waren nicht am Start. Der Sieg ging an die Slowenin Nika Prevc, sie setzte sich vor Freitag-Gewinnerin Nozomi Maruyama (JPN) durch.

„Draußen im Flug tue ich mir brutal schwer!“
Eder landete bei zwei gleichmäßigen Sprüngen zweimal bei 124 Metern. Prevc (135 und 138 Meter) und Maruyama (134 und 135 Meter) blieben für die Konkurrentinnen außer Reichweite. „Vom Tisch ist es ganz okay. Draußen im Flug tue ich mir brutal schwer, dass ich Zug mache und das Fluggefühl habe. Da heißt es dranbleiben“, sagte Eder.

Das Ergebnis:

(Bild: fis-ski.com)
(Bild: fis-ski.com)

Vor der Two-Nights-Tour zu Silvester und Neujahr wartet auf die Frauen in der kommenden Woche noch das Gastspiel in Engelberg in der Schweiz. Die Two-Nights-Tour mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf soll letztmals in dieser Form ausgetragen werden. Ab 2026 soll es eine Vierschanzentournee für Frauen geben.

