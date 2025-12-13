70-Jähriger leblos aus einem Teich geborgen

Kurz vor 9 Uhr am Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr in St. Peter im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) alarmiert. Ein 70-jähriger Mann wurde in der Nähe seines Wohnorts leblos in einem Teich gefunden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Gewässer bergen. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz, für den 70-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.