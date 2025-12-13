70-Jähriger leblos aus einem Teich geborgen

Im steirischen Bezirk Deutschlandsberg wurde Samstagfrüh ein 70-jähriger Mann leblos in einem Teich gefunden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.
Kurz vor 9 Uhr am Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr in St. Peter im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) alarmiert. Ein 70-jähriger Mann wurde in der Nähe seines Wohnorts leblos in einem Teich gefunden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Gewässer bergen. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz, für den 70-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.
Kein Fremdverschulden
Erste Erhebungen der Polizei ergaben, dass der Mann am Freitagabend ein Wirtshaus in St. Peter im Sulmtal besucht haben dürfte. Gegen 23 Uhr dürfte er sich auf den Heimweg gemacht haben und dabei in den Teich gestürzt sein. Ein Fremdverschulden wird vonseiten der Polizei ausgeschlossen.
