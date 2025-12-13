Vorteilswelt
Tor-Krise beim Meister

Sturm? In Europa herrscht eher lähmende Flaute

Steiermark
13.12.2025 12:30
Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili
Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili(Bild: Sepp Pail)

Der SK Sturm beschließt am Sonntag das Jahr 2025 in der heimischen Bundesliga bei der Wiener Austria. Zuletzt kassierten die Grazer in der Europa League beim 0:1 gegen Roter Stern Belgrad einen Rückschlag. Bei dem erneut ein Problem des amtierenden Meisters sichtbar wurde.

Die gute Nachricht: Sturm ist mit vier Treffern nicht das schlechteste Team in der Europa League, was die Anzahl der erzielten Tore betrifft. Mannschaften wie die Glasgow Rangers haben gar erst dreimal in sechs Partien getroffen.

Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
