Littler, Reus & Co.

Warum Sportstars Ärger mit dem „Deckel“ haben

Fußball International
13.12.2025 12:30
Luke Littler schaffte erst im siebenten Anlauf seine Führerscheinprüfung.
Luke Littler schaffte erst im siebenten Anlauf seine Führerscheinprüfung.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Ben STANSALL, instagram.com/lukethenukelittler)

Wieso Darts-Star Luke Littler erst im siebenten Anlauf seinen Führerschein schaffte. Weshalb der Weltmeister nicht der Einzige ist, der im Straßenverkehr so seine Probleme hat. Plus: In welche Falle Lewis Hamilton tappte, wieviel Strafe einst Kicker Marco Reus zahlen musste.

0 Kommentare

Papa werden ist nicht schwer, Papa sein dagegen sehr.“ Sagt der Volksmund. Etwas anders verhält es sich da schon mit dem heiß begehrten Deckel, sprich Führerschein!

Krone+ Artikel

Porträt von Richard Köck
Richard Köck
Krone+ Artikel

