Warum Sportstars Ärger mit dem „Deckel“ haben

LIVE: Schwarz patzt! Was machen Teamkollegen?
Riesentorlauf-Ticker
Wieso Darts-Star Luke Littler erst im siebenten Anlauf seinen Führerschein schaffte. Weshalb der Weltmeister nicht der Einzige ist, der im Straßenverkehr so seine Probleme hat. Plus: In welche Falle Lewis Hamilton tappte, wieviel Strafe einst Kicker Marco Reus zahlen musste.
Papa werden ist nicht schwer, Papa sein dagegen sehr.“ Sagt der Volksmund. Etwas anders verhält es sich da schon mit dem heiß begehrten Deckel, sprich Führerschein!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.