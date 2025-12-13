Verrückt! Messi-Besuch in Indien endet im Chaos

Ein Besuch von Lionel Messi im indischen Kolkata hat am Samstag mit chaotischen Szenen geendet!
Nachdem der von den Fans abgeschirmte Weltmeister aus Argentinien nur einen rund 20-minütigen Auftritt absolviert hatte, schmissen enttäuschte Zuschauer Plastiksitze in Richtung Spielfeld und stürmten den Rasen. Die Anhänger beklagten, dass Messi nur mit Politikern und VIP-Gästen gesprochen habe. Die Verantwortlichen des Bundesstaates Westbengalen kündigten eine Untersuchung an.
„Haben nicht einmal sein Gesicht gesehen!“
„Wir haben 12.000 Rupien (rund 115 Euro) gezahlt, aber haben nicht einmal sein Gesicht gesehen“, sagte ein Fan der indischen Nachrichtenagentur ANI.
Messi bestreitet derzeit eine Tour in Indien, der Weltstar soll Konzerte, karitative Organisationen oder Fußball-Events in Kolkata, Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi besuchen. Mamata Banerjee, die Chefministerin von Westbengalen, entschuldigte sich bei Messi und den Fans für den „bedauerlichen Vorfall“. Ein Untersuchungsausschuss werde nun eingerichtet, um den Vorfall zu untersuchen.
