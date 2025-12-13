Verrückt! Messi-Besuch in Indien endet im Chaos

Nachdem der von den Fans abgeschirmte Weltmeister aus Argentinien nur einen rund 20-minütigen Auftritt absolviert hatte, schmissen enttäuschte Zuschauer Plastiksitze in Richtung Spielfeld und stürmten den Rasen. Die Anhänger beklagten, dass Messi nur mit Politikern und VIP-Gästen gesprochen habe. Die Verantwortlichen des Bundesstaates Westbengalen kündigten eine Untersuchung an.