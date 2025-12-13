Deutsche Soldaten sichern Polens Ostgrenze

Der Einsatz soll bis Ende 2027 dauern. Das Programm „Operation Ostschild“ selbst soll bis 2028 laufen. Ziel ist es, im Falle eins Kriegs mit Belarus und Russland Invasionen der Streitkräfte zu behindern und somit die Mobilität der polnischen Truppen zu erhöhen. Wo entlang der Grenzen natürliche Barrieren wie Wälder, Seen und Flüsse liegen, wird auf die Errichtung des Ostschildes verzichtet. Dieser soll sich unter anderem aus Panzersperren, Panzergräben, Landminenfeldern, Stahl- und Stacheldrahtzäunen, Bunkern für Streitkräfte und Schutzräumen für Zivilpersonen zusammensetzen.