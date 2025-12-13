Vorteilswelt
Baby mit Sportler

Schauspielerin Steinfeld wird zum ersten Mal Mama

Society International
13.12.2025 15:12
US-Schauspielerin Hailee Steinfeld und Football-Profi Josh Allen werden zum ersten Mal Eltern.
US-Schauspielerin Hailee Steinfeld und Football-Profi Josh Allen werden zum ersten Mal Eltern.(Bild: AP/Photo by Jordan Strauss/Invision, AP Photo/Zach Bolinger)

US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) und Football-Profi Josh Allen (29) erwarten ihr erstes Kind. Das gaben die beiden in einem süßen Video auf Instagram bekannt. Darin sind die beiden im Schnee zu sehen, Steinfeld hebt ihren Pullover hoch und zeigt den Babybauch darunter.

Sie halten sich an den Händen und küssen sich immer wieder. Zum Schluss des Videos küsst Allen den nackten Bauch von Steinfeld, die einen Pullover mit der Aufschrift „Mother“ trägt. Auf Instagram wurde die Aufnahme lediglich mit einem roten Herz-Emoji kommentiert. Innerhalb von 15 Stunden wurde das Video mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. Zahlreiche Fans und Prominente kommentierten das Posting mit Glückwünschen, darunter US-Sängerin Meghan Trainor und US-Schauspielerin Elizabeth Banks.

Steinfeld und Allen sind seit Mai 2023 ein Paar. Vor etwa einem Jahr haben sie sich verlobt, im Frühling 2025 schließlich geheiratet. Erst kürzlich sprach die US-Schauspielerin davon, mit ihrem Ehemann eine Familie gründen zu wollen. Die Babynachricht wurde jetzt einen Tag nach Steinfelds 29. Geburtstag am 11. Dezember 2025 veröffentlicht.

Hier sehen Sie das Video, das die beiden veröffentlicht haben:

Die Schauspielerin war bereits als Jugendliche in Hollywood-Filmen zu sehen. 2011 wurde sie für ihre Rolle in dem Western-Remake „True Grit“ für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Danach war sie unter anderem in Filmen wie „Romeo und Julia“, „Pitch Perfect 2“ und „Bumblebee“ zu sehen. Allen spielt in der NFL für das Team der Buffalo Hills.

