Schauspielerin Steinfeld wird zum ersten Mal Mama

Sie halten sich an den Händen und küssen sich immer wieder. Zum Schluss des Videos küsst Allen den nackten Bauch von Steinfeld, die einen Pullover mit der Aufschrift „Mother“ trägt. Auf Instagram wurde die Aufnahme lediglich mit einem roten Herz-Emoji kommentiert. Innerhalb von 15 Stunden wurde das Video mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. Zahlreiche Fans und Prominente kommentierten das Posting mit Glückwünschen, darunter US-Sängerin Meghan Trainor und US-Schauspielerin Elizabeth Banks.