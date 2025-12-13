Einsparungen: Ist der Beamtenstaat zu aufgebläht?

Wir wollen von Ihnen wissen: Halten Sie diesen Schritt für sinnvoll oder eher riskant? Welche Auswirkungen erwarten Sie dadurch in puncto Qualität und Geschwindigkeit der staatlicher Dienstleistungen? Vertrauen Sie darauf, dass Digitalisierung und KI die wegfallenden Stellen tatsächlich kompensieren können? Und gibt es für Sie Bereiche des öffentlichen Dienstes, die auf keinen Fall reduziert werden sollten, während Sie sich das in anderen eher gewünscht hätten? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!