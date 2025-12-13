Vorarlberger Firma lieferte Paris Stadtseilbahn

Die Seilbahn befindet sich südöstlich des Pariser Stadtkerns und nordwestlich des Flughafens Orly. Pro Stunde und Richtung können bis zu 1600 Fahrgäste transportiert werden, in jeder Kabine ist Platz für zehn Personen. Die maximale Fahrtzeit der C1 genannten Linie beträgt 17 Minuten. Es handelt sich um die erste urbane Seilbahn im Großraum Paris.