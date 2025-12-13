Am Samstag eröffnet
Vorarlberger Firma lieferte Paris Stadtseilbahn
Am heutigen Samstag ist in Paris eine Stadtseilbahn eröffnet worden, die die Vorarlberger Firma Doppelmayr geliefert hat. Sie ist ungefähr 4,5 Kilometer lang und hat fünf Stationen, die an andere öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen sind.
Die Seilbahn befindet sich südöstlich des Pariser Stadtkerns und nordwestlich des Flughafens Orly. Pro Stunde und Richtung können bis zu 1600 Fahrgäste transportiert werden, in jeder Kabine ist Platz für zehn Personen. Die maximale Fahrtzeit der C1 genannten Linie beträgt 17 Minuten. Es handelt sich um die erste urbane Seilbahn im Großraum Paris.
Das Projekt hat 110 Millionen Euro gekostet. Auftraggeber war die lokale Verkehrsbehörde Île-de-France Mobilités. Die Firma Doppelmayr Frankreich, die ihren Hauptsitz in Vorarlberg hat, sprach von einem „Leuchtturmprojekt für Europa“. An der Umsetzung waren unter anderem auch Tiefbau- und Architekturunternehmen beteiligt.
