Zwei Jahre Haft für Berufsdiebin

Scheinbar unverbesserlich

Eine Zerrung der Halswirbelsäule und Kratzspuren am Hals und im Gesicht des Ladendetektivs sind Belege dafür, wie aggressiv die Frau tatsächlich vorgegangen ist. Was auch Zeugen des Vorfalls bestätigen. Auf Nachfrage des Richters, weshalb sie denn vor Eintreffen der Polizei samt Diebesgut geflüchtet sei, sagt die Tschetschenin, sie habe dringend zu ihrem drei Monate alten Enkel müssen. Gestohlen habe sie aber garantiert nichts. „Schauen Sie, Sie machen das ja nicht zum ersten Mal. Ich erinnere Sie nur an ihre letzte Verhaftung in Wien, wo sie mit Seitenschneider und präparierter Tasche beim Diebstahl erwischt worden sind“, so der Richter. Geständig zeigt sich die fünffach Vorbestrafte lediglich bezüglich eines früheren Schmuckdiebstahls in Feldkirch. Urteil rechtskräftig.