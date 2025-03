Mehr Ausbildungsplätze für unsere Gesundheit

Bedingt durch die Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge sind derzeit in der Gesundheitsversorgung Fachkräfte aller Professionen gefragt. Ein wesentlicher Schritt zur Linderung der Personalknappheit ist die Anhebung der Zahl der Studienplätze in den Gesundheitsstudienrichtungen Radiologietechnologie sowie Biomedizinischen Analytik an der Fachhochschule Wiener Neustadt.