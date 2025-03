Syrien gefangen im Teufelskreis

Luftwaffengeneral Assad hatte sich 1970 an die Macht geputscht. Er entstammte der Religionsgruppe der Alawiten, deren Siedlungsgebiet an Syriens Mittelmeerküste liegt. Damit kamen die Alawiten an die Macht, die unter Ketzerverdacht traditionell an den gesellschaftlichen Rand gedrängt waren. Die französischen Kolonialherren holten sie bevorzugt ins Militär, wo sie bis heute stark verankert sind.