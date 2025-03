Spanier verging sich an betrunkener Frau – Haft!

„Im Gegensatz zu Ihrer Aussage, es habe nur einen einvernehmlichen Kuss gegeben, glaubt das Gericht der Version des Opfers, von Ihnen in jener Nacht im Schlafzimmer vergewaltigt worden zu sein“, so die vorsitzende Richterin Franziska Klammer zum frisch Verurteilten. „Weshalb sonst hätte die Bekannte noch in derselben Nacht mit den beiden anderen Gästen fluchtartig ihre Wohnung verlassen und zurück nach Deutschland fahren sollen, ohne Ihnen Bescheid zu geben?“ Mit der über ihn verhängten Freiheitsstrafe von 18 Monaten kommt der bislang Unbescholtene noch glimpflich davon, sieht der Gesetzgeber doch für das Verbrechen der Vergewaltigung einer wehrlosen beziehungsweise beeinträchtigten Person einen Strafrahmen von bis zu zehn Jahre vor. Zudem muss der Verurteilte dem Opfer binnen 14 Tagen ein Teilschmerzengeld in Höhe von 2500 Euro bezahlen.