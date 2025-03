Drogenpaket wurde an falsche Adresse zugestellt

Ein Vorarlberger wollte sich im Ausland bestellte Drogen an eine Packstation in Ravensburg im deutschen Baden-Württemberg liefern lassen. Weil die rund zwei Kilogramm Amphetamin aber fälschlicherweise an ein Mehrfamilienhaus zugestellt wurden, kam die Polizei dem 47-Jährigen auf die Schliche. Er wurde vergangene Woche festgenommen, als er sein Paket bei der Packstation abholen wollte. Mittlerweile sitzt der Mann in Untersuchungshaft.