Skifahrer-Rekord während der Semesterferien

Wir hatten heuer im genannten Zeitraum an den fünf Standorten der Ecoplus-Alpin in Annaberg, Mönichkirchen, am Hochkar, in Lackenhof und in St. Corona am Wechsel insgesamt rund 142.000 Besuche.

Markus Redl, Ecoplus-Alpin-Geschäftsführer