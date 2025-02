Bürokratie-Farce im Krankenhaus in Bad Ischl

Am Morgen Sekretärin, am Abend Abteilungshelferin

In der Praxis stempelt die Beschäftigte jeden Tag in der Früh als Sekretärin ein, zu Mittag dann als solche wieder aus, um dann als Abteilungshelferin wieder einzustempeln. Als diese geht sie dann am Abend auch nach Hause, erfuhr die „Krone“ aus Betriebsratskreisen.