Musk will „Missbrauch“ bei Community-Notes prüfen

57 Prozent Zustimmung für den ukrainischen Präsidenten

Am Dienstag hatte Trump behauptet, Selenskyj habe in der ukrainischen Bevölkerung eine Zustimmungsrate von nur vier Prozent. Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage attestierte Selenskyj allerdings 57 Prozent Zustimmung.