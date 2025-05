Gaza-Bewohner: „Planen nur mehr rund um den Tod“

Nach einer fast zweimonatigen Waffenruhe hatte die israelische Armee Mitte März ihre Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Am heutigen Freitag will die israelische Führung noch darüber entscheiden, ob die Einsätze ausgeweitet werden oder nicht. Vor zwei Monaten wurden zudem alle Grenzübergänge in den Gazastreifen für Hilfslieferungen geschlossen. Auf diese Weise sollte der Druck auf die herrschende Hamas erhöht werden, die Geiseln aus ihrer Gewalt freizulassen.