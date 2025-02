Container auf Firmengelände stand in Flammen

Um 21.15 Uhr ging am Donnerstag der Alarm bei der Grazer Berufsfeuerwehr ein: Am Gelände einer Stahlfirma in Eggenberg war in einem Container Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 25 Mann an – und konnte nach wenigen Minuten bereits Brand aus melden.