VW-Tochter Porsche will 1900 Stellen streichen!

Wie die VW-Tochter am Donnerstag mitteilte, sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und der Standort in Weissach betroffen. Der Stellenabbau soll in den folgenden vier Jahren erfolgen. Für die Mitarbeiter der Porsche AG gilt noch bis 2030 eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen – der Konzern muss also auf Freiwilligkeit setzen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mehr als 30.000 Menschen.