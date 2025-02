Getäuscht oder enttäuscht | „Absprung-Strategie“

Getäuscht oder enttäuscht. Nein, das Leiden ist noch nicht vorbei. Nein, wir haben noch keine Regierung. Keine neue zumindest. Gestern am frühen Abend trafen sich die blau-schwarzen Vertreter wieder einmal. Lange hat es neuerlich nicht gedauert. Wer damit gerechnet hatte, da könnten die FPÖ-ÖVP-Verhandlungen endgültig platzen, hatte sich getäuscht oder wurde enttäuscht. Wer gedacht hatte, Herbert Kickl und Christian Stocker würden einen endgültigen Durchbruch erzielen, hatte sich ebenfalls getäuscht und/oder wurde enttäuscht. Und die Einordnung des Geschehens? Werden dereinst die Historiker mit einem gewissen Abstand ernsthaft erledigen müssen. Im Moment wissen wohl nicht einmal die Chefverhandler selbst, wo all das, was in den letzten Wochen geschehen ist, wo ihre Gespräche noch hinführen.