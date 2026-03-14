Beschädigter russischer Tanker treibt auf Malta zu

Die maltesischen Schifffahrtsbehörden warnen bereits seit Tagen, der Gastanker könne zur Gefahr für andere Schiffe werden. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur ANSA befinden sich Einheiten der italienischen Marine – ein Schlepper und falls erforderlich ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen – in der Nähe des Tankers. Zu den Überlegungen gehört, die „Arctic Metagaz“ weiter hinaus auf die offene See zu schleppen.

In Rom berief Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Krisensitzung ein. Zu den Befürchtungen gehört, dass das Schiff auseinanderbrechen oder sinken könnte.