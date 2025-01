Vatikan warnt vor „Schatten des Bösen“ in KI

Dokument befasst sich mit Auswirkungen der KI in mehreren Sektoren

Das neue Dokument des Vatikans mit dem Titel „Antica et nova“ (Alt und neu) befasst sich mit den Auswirkungen von KI-Anwendungen in einer Reihe von Sektoren, unter anderem auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen und in der Bildung. „Wie in allen Bereichen, in denen der Mensch Entscheidungen zu treffen hat, droht auch hier der Schatten des Bösen“, heißt es.