Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Ausgangslage

Absichtliche Niederlage? „Völliger Schwachsinn!“

Bundesliga
02.03.2026 06:45
Austria-Kapitän Manfred Fischer
Austria-Kapitän Manfred Fischer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Brisante Ausgangslage am letzten Spieltag vor der Punkteteilung! Sollte die Wiener Austria gegen Ried (absichtlich) verlieren, wäre Stadtrivale Rapid nicht in der Meistergruppe dabei. Ein Gedankenspiel, das jedoch für Kopfschütteln sorgt. „Das ist doch kompletter Schwachsinn“, winkt Austria-Kapitän Manfred Fischer ab.

0 Kommentare

Zufriedene Gesichter in Wien-Favoriten. Nach einem 2:2 in einem unterhaltsamen Schlagabtausch zwischen der Austria und dem LASK konnten beide Teams den Einzug in die Meistergruppe bejubeln. Dürfen die Violetten der für den Stadtrivalen interessanten Reise nach Ried zum Finale des Grunddurchgangs entspannter entgegenblicken, haben die Linzer den Hit im Cup-Halbfinale gegen die Innviertler vor Augen. In beiden Lagern schweifte der Blick auch zurück auf nicht so rosige Zeiten.

  „Wenn ich vor drei Monaten gesagt hätte, dass wir die Meistergruppe fixieren, hätte jeder gemeint, ich rede von Dingen, die nicht erreichbar sind“, stellte Dietmar Kühbauer nach der Partie zufrieden fest. Von den zwölf Liga-Partien unter dem Burgenländer hat das LASK acht gewonnen. Da fiel es am Sonntagabend auch nicht ins Gewicht, dass die letzten drei Spiele der Athletiker sieglos blieben. Dass der LASK unter die Top drei der Liga gehört, zeigte die Mannschaft auch in Wien. Zweimal in Führung, kassierte der LASK aber zweimal den Ausgleich.

Nächstes LASK-Ziel: Cup-Finale
Kühbauer trauerte dem möglichen Sieg nach. Dieser hätte den LASK bis auf einen Zähler an Salzburg nahe gebracht. Der Klub kann heuer wieder Großes in Angriff nehmen. Den nächsten Schritt zu einem möglichen Titelgewinn wollen die Schwarz-Weißen am Mittwoch in Ried machen. „Wir wollen unbedingt ins Finale, das ist das nächste Ziel“, betonte Stürmer Christoph Lang. Danach wartet zum Abschluss des Grunddurchgangs ein Heimspiel gegen den WAC. „Wir haben bis heute keine Ziele definiert. Es ist jetzt so, dass wir uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen werden und schauen wollen, was machbar ist. Ich habe schon eine Idee, aber die Jungs müssen auch Ideen mitbringen, um Ziele definieren zu können“, sagte Kühbauer.

  Noch weiter als Kühbauer ließ den Blick zurück Manfred Fischer schweifen. Der Austria-Kapitän erinnerte an den miserabel verlaufenen Saisonstart der Favoritner. „Im August bin ich da gestanden und gefühlt hat es uns allen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil wir nicht gewusst haben wie es funktioniert, dass du zwei Monate davor fast Meister wirst und dann eine Niederlage nach der anderen kassierst“, meinte der Mittelfeldspieler. Nun wie im Vorjahr oben mitzuspielen sei „richtig cool und spricht extrem für die Mannschaft“, urteilte Fischer.

Lesen Sie auch:
Rapid und Andi Weimann müssen am letzten Spieltag vor der Tabellen-Teilung um die Meistergruppe ...
Die Szenarien um Top-6
Bundesliga: Statt alles entschieden, Spannung pur
02.03.2026

Absichtliche Austria-Niederlage in Ried?: „Schwachsinn“
Aleksandar Dragovic schoss über 15 Jahren nach seinem Tor-Debüt im Dezember 2010 eines von nur zwei Toren als Profi der Austria. Dazu traf Johannes Eggestein im fünften Spiel in Folge. Sieben Spiele in Folge hatte er bereits für St. Pauli getroffen, berichtete der Deutsche danach. Augenscheinlich war, dass sich die Austria wieder einmal gegen einen Gegner leichter tat, der eigentlich über ihr anzusiedeln ist. „Offene Spiele liegen uns mehr, als wenn sich eine Mannschaft tief reinstellt. Das ist dann für jeden Gegner schwer“, erklärte Fischer. Trainer Stephan Helm erinnerte an die Mittel des LASK und an jene der finanziell nicht auf demselben Level agierenden Austria: „Dass wir uns dann auf Augenhöhe präsentieren, spricht sehr für uns.“

Auch für die Austria geht es bei vier Zählern Rückstand auf Platz eins in der 22. Runde noch um wichtige Zähler. Mit Ried wartet ein Gegner, der Rapid noch aus den Top sechs verdrängen könnte. Gedankenspiele, wonach die Austria den Erzrivalen bei einer Niederlage indirekt aus der Meistergruppe bugsieren könnte, sorgten bei Fischer für Kopfschütteln. „Man kann ja nicht einfach das Spiel hergeben, um Rapid rauszuhauen. Das ist ja ein kompletter Schwachsinn“, betonte er. Auch Helm wiegelte ab. „Ich kann nur sagen, Teil von Derbys zu sein ist als Trainer etwas Besonderes. Ob das dann ist oder nicht, damit brauche ich mich nicht beschäftigen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
02.03.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Bundesliga
Brisante Ausgangslage
Absichtliche Niederlage? „Völliger Schwachsinn!“
Die Szenarien um Top-6
Bundesliga: Statt alles entschieden, Spannung pur
Doppelpack als Joker
Kiteishvili: „Trainer hat gefragt, ob ich …“
Stimmen zum Spiel
Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“
Rapid benachteiligt?
Hoff Thorup: „Deutlichster Elfmeter in der Saison“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine