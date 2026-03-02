Absichtliche Niederlage? „Völliger Schwachsinn!“

Nächstes LASK-Ziel: Cup-Finale

Kühbauer trauerte dem möglichen Sieg nach. Dieser hätte den LASK bis auf einen Zähler an Salzburg nahe gebracht. Der Klub kann heuer wieder Großes in Angriff nehmen. Den nächsten Schritt zu einem möglichen Titelgewinn wollen die Schwarz-Weißen am Mittwoch in Ried machen. „Wir wollen unbedingt ins Finale, das ist das nächste Ziel“, betonte Stürmer Christoph Lang. Danach wartet zum Abschluss des Grunddurchgangs ein Heimspiel gegen den WAC. „Wir haben bis heute keine Ziele definiert. Es ist jetzt so, dass wir uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen werden und schauen wollen, was machbar ist. Ich habe schon eine Idee, aber die Jungs müssen auch Ideen mitbringen, um Ziele definieren zu können“, sagte Kühbauer.