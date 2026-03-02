Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Straße soll so bleiben

Wieso Anrainer gegen Neubau und Begrünung sind

Niederösterreich
02.03.2026 05:30
Rad- und Fußgängerweg, Grüninseln und auch Parkplätze zusätzlich: Das geht sich in vielen Teilen ...
Rad- und Fußgängerweg, Grüninseln und auch Parkplätze zusätzlich: Das geht sich in vielen Teilen der Schulgasse nicht aus. Was Vorrang hat, da gehen die Meinungen auseinander ...(Bild: Krone KREATIV/Andi Leisser, stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Parkplätze gehen vor: Eine Straße soll „beruhigt“ werden, da immer mehr Eltern ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten bringen. Aber – und das ist nicht der übliche Fall: Die Bürger sind dagegen, die Gasse soll in ihrem schon etwas maroden Zustand bleiben. Parkplätze verlieren ist keine Option – und man hat hier auch „Trümpfe“ in der Hand, in Form von Stromkästen.

0 Kommentare

Vor 33 Jahren startete eine Unstimmigkeit zwischen der Gemeinde und den Anrainern der Schulgasse in Bisamberg im Bezirk Korneuburg, welche in einer U-Form als erweiterter Kreisverkehr geführt wird. Einst mussten die Anrainer durch eine Umwidmung Flächen an die Gemeinde abtreten. Nun steht ein neues Problem im Raum: Da die Straße zunehmend von „Elterntaxis“ genutzt wird, die ihre Sprösslinge in die Schule und den Kindergarten bringen, möchte die Gemeindeführung die Anrainer abermals mit einer Änderung gegen deren Willen „zwangsbeglücken“, wie diese in einem langen Schreiben an die „Krone“ berichten: Und zwar mit einer Verkehrsberuhigung, auch von einem Radweg ist die Rede.

Zitat Icon

Es geht hier nicht nur um die Interessen der Anrainer. Gehsteig, Parkplätze und eine normgerechte Fahrbahnbreite von 3,5 Metern sind baulich nicht möglich.

Johannes Stuttner, Bürgermeister

Bild: Paul Gruber

Verhandlungen stocken – Unterschriften gesammelt, Anwälte sind dran
Nur: Die Anrainer wehren sich strikt – unter anderem mit einer Unterschriftenliste. Denn die Schulstraße sei an vielen Stellen sehr eng, sodass viele ihre Parkplätze somit aus Platzmangel verlieren würden: „Man kann vor allem älteren und auch schwer kranken Menschen nicht zumuten, plötzlich ihre Fahrzeuge weit weg von ihrem Wohnhaus abzustellen.“

Lesen Sie auch:
Trauriger Anblick: die Liegewiese im Florian-Berndl-Bad in Bisamberg.
Krone Plus Logo
Aufregung im Freibad
Saftig-grüne Liegewiese gleicht plötzlich Steppe
11.08.2025
Alte Villa verfiel
Endlich Weckruf für Magdalenenhof am Bisamberg
15.02.2025

„Elterntaxi-Verkehr“ wird in Kauf genommen: „Parkplätze sollen bleiben“
Dass die Straße durch den Zubringerverkehr für die Jugend eine erhöhte Frequenz aufweise, sei klar, jedoch: „Es ist jahrelang kein Unfall passiert. Nun will man teure Projekte realisieren, die nur scheinbar dem Zeitgeist entsprechen.“

„Stromböcke“ werden als Druckmittel verwendet
„Ass im Ärmel“ sind für manche Anrainer Stromböcke, die aus erwähntem Platzmangel auf deren Privatgründe versetzt werden müssten. Das ist aus gesetzlichen Gründen aber nicht möglich. Folge: Das Projekt stockt. Es gäbe Anwaltsschreiben beider Seiten, heißt es. „Die Neugestaltung Schulgasse Ost kostet 300.000 Euro. Es liegt nun ein Plan vor, der als Einigungslösung eine Begegnungszone vorsieht“, sagt Bürgermeister Johannes Stuttner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
02.03.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.583 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
386.391 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
117.250 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf