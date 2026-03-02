Wieso Anrainer gegen Neubau und Begrünung sind

Vor 33 Jahren startete eine Unstimmigkeit zwischen der Gemeinde und den Anrainern der Schulgasse in Bisamberg im Bezirk Korneuburg, welche in einer U-Form als erweiterter Kreisverkehr geführt wird. Einst mussten die Anrainer durch eine Umwidmung Flächen an die Gemeinde abtreten. Nun steht ein neues Problem im Raum: Da die Straße zunehmend von „Elterntaxis“ genutzt wird, die ihre Sprösslinge in die Schule und den Kindergarten bringen, möchte die Gemeindeführung die Anrainer abermals mit einer Änderung gegen deren Willen „zwangsbeglücken“, wie diese in einem langen Schreiben an die „Krone“ berichten: Und zwar mit einer Verkehrsberuhigung, auch von einem Radweg ist die Rede.