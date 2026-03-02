Spekulationen um Hammer-Wechsel in der Formel 1

Noch bevor die Saison offiziell gestartet ist, gibt es bereits Spekulationen über einen echten Hammer-Wechsel in der Formel 1.
Oscar Piastri zählt zu den größten Talenten der Königsklasse. Doch was passiert, wenn er sich bei McLaren nicht ausreichend wertgeschätzt fühlt?
„Sollte sich Piastri im Vergleich mit Lando Norris nicht gleich behandelt fühlen und die Chance haben, ein anderes Team zu führen, dann wird er gehen“, sagte Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya gegenüber „Vision4Sport“.
Der Kolumbianer bringt Ferrari ins Spiel. „Wenn Lewis Hamilton unzufrieden ist und Oscar Piastri bei McLaren unzufrieden ist, könnte er zu Ferrari wechseln.“
Auch Aston Martin oder Red Bull?
Nach der schwierigen Saison der Scuderia 2025 wäre Ferrari laut Montoya aber nicht die einzige Option. „Wenn es bei Aston Martin nicht gut läuft, wird Fernando Alonso dann bleiben? Das wäre eine weitere gute Option für Oscar“, meinte der frühere Grand-Prix-Sieger.
Sogar ein Wechsel zu Red Bull hält Montoya für möglich: „Wenn Mercedes stark ist und Max Verstappen zu Mercedes wechselt, wäre das eine weitere Option. Es gibt viele Unwägbarkeiten bei Red Bull, jetzt, wo Helmut Marko nicht mehr da ist.“
Druck auf Norris
Trotz aller Wechsel-Spekulationen traut Montoya Piastri im McLaren kurzfristig Großes zu. „Wenn Lando Norris nicht aufpasst, wird Oscar Piastri ihn überholen. Lando musste sich wirklich steigern, um Oscar zu schlagen“, so der 50-Jährige.
Nach Rang drei in der Fahrer-WM 2025 hinter Norris und Verstappen stehe Piastri nun vor einem entscheidenden Jahr. „Seine Reaktion in diesem Jahr wird nicht nur für dieses Jahr, sondern für seine gesamte Karriere sehr wichtig sein. Denn er wird einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie gut er sein kann.“
Montoya ist überzeugt: 2026 werde für den 24-jährigen Australier „mental sehr wichtig“. Das Talent sei unbestritten. Nun müsse Piastri beweisen, dass er auch mit Rückschlägen umgehen kann.
