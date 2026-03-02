Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dann wird er gehen“

Spekulationen um Hammer-Wechsel in der Formel 1

Formel 1
02.03.2026 05:58
Wechselt Oscar Piastri (mi.) den Rennstall? Die Gerüchteküche brodelt.
Wechselt Oscar Piastri (mi.) den Rennstall? Die Gerüchteküche brodelt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch bevor die Saison offiziell gestartet ist, gibt es bereits Spekulationen über einen echten Hammer-Wechsel in der Formel 1.

0 Kommentare

Oscar Piastri zählt zu den größten Talenten der Königsklasse. Doch was passiert, wenn er sich bei McLaren nicht ausreichend wertgeschätzt fühlt?

„Sollte sich Piastri im Vergleich mit Lando Norris nicht gleich behandelt fühlen und die Chance haben, ein anderes Team zu führen, dann wird er gehen“, sagte Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya gegenüber „Vision4Sport“.

Der Kolumbianer bringt Ferrari ins Spiel. „Wenn Lewis Hamilton unzufrieden ist und Oscar Piastri bei McLaren unzufrieden ist, könnte er zu Ferrari wechseln.“

Oscar Piastri
Oscar Piastri(Bild: AP/Darko Bandic)

Auch Aston Martin oder Red Bull?
Nach der schwierigen Saison der Scuderia 2025 wäre Ferrari laut Montoya aber nicht die einzige Option. „Wenn es bei Aston Martin nicht gut läuft, wird Fernando Alonso dann bleiben? Das wäre eine weitere gute Option für Oscar“, meinte der frühere Grand-Prix-Sieger.

Sogar ein Wechsel zu Red Bull hält Montoya für möglich: „Wenn Mercedes stark ist und Max Verstappen zu Mercedes wechselt, wäre das eine weitere Option. Es gibt viele Unwägbarkeiten bei Red Bull, jetzt, wo Helmut Marko nicht mehr da ist.“

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya(Bild: APA-Images / EXPA / Eibner)

Druck auf Norris
Trotz aller Wechsel-Spekulationen traut Montoya Piastri im McLaren kurzfristig Großes zu. „Wenn Lando Norris nicht aufpasst, wird Oscar Piastri ihn überholen. Lando musste sich wirklich steigern, um Oscar zu schlagen“, so der 50-Jährige.

Nach Rang drei in der Fahrer-WM 2025 hinter Norris und Verstappen stehe Piastri nun vor einem entscheidenden Jahr. „Seine Reaktion in diesem Jahr wird nicht nur für dieses Jahr, sondern für seine gesamte Karriere sehr wichtig sein. Denn er wird einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie gut er sein kann.“

Montoya ist überzeugt: 2026 werde für den 24-jährigen Australier „mental sehr wichtig“. Das Talent sei unbestritten. Nun müsse Piastri beweisen, dass er auch mit Rückschlägen umgehen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
02.03.2026 05:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.583 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
386.391 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
117.250 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf