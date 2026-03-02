Patiententransporte: Was dürfen Bürger wissen?

Bisher vier Anfragen zu dem Thema

Gleichzeitig kommt aber auch auf die Mitarbeiter der Landesgesundheitsagentur (LGA) mehr Arbeit zu. Denn inzwischen sind erste Anfragen nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz eingetroffen. Unter anderem wird nach den Leistungsparametern für Warte- und Ausrückzeiten sowie nach der Protokollierung der Ausschreibung, nach Kosten und fachlichen sowie wirtschaftlichen Kriterien gefragt. Bisher sind laut LGA vier derartige Anfragen eingelangt.