Bundesliga: Statt alles entschieden, Spannung pur

Altach kann „nur gewinnen“

Entgegenkommen könnte Rapid, dass Salzburg zuvor am Mittwoch noch im Cup-Halbfinale auf Altach trifft. Rapid und Altach sind die Teams, die auch noch Fünfter werden, somit Hartberg ärgern können. Die Vorarlberger müssen allerdings nach dem Cup-Auftritt bei Meister Sturm Graz ran. Um das Cup-Finale und einen Platz in der Meistergruppe in der 22. Runde zu spielen, ist ein Novum für den Ländle-Club. „Wir wissen, dass es zwei Bretter sind, aber es ist ein Privileg, dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Wir haben uns das erarbeitet und können in beiden Spielen nur gewinnen“, sagte Ognjen Zaric.