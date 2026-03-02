Trump verheimlichte nie, dass er keinen Plan hat

Die USA liefern Bomben, das Volk den Rest

Trumps Aufruf an das iranische Volk war unmissverständlich: „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“ Gleichzeitig wies er vorsichtshalber die Verantwortung von sich, falls das nicht klappen sollte: „Jetzt habt ihr einen Präsidenten (Annahme: Trump meint sich selbst), der euch gibt, was ihr immer wolltet. Wir werden sehen, wie ihr reagiert.“ Im Stile eines Gangsters schob er nach: „Das ist – wahrscheinlich – eure einzige Chance für Generationen.“



Die gesamte Rede zum Nachhören: