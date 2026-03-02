Kupfer um 250.000 € erbeutet: Hehlerring gesprengt

An der Grenze aufgeflogen

Vor 30 Monaten hat die Bande den ersten Coup verübt. Schon bald konnten die Kriminalisten einen Erfolg verbuchen. Nach einem Einbruch in eine Firma in Hornstein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind drei Täter der Polizei am Grenzübergang Nickelsdorf ins Netz gegangen, als die Rumänen fast sechs Tonnen gestohlenes Kupfer außer Landes schaffen wollten. „Ein Verdächtiger war erst vier Wochen zuvor aus der Haft in Deutschland entlassen worden, wo er eine längere Strafe absitzen musste“, teilt ein Ermittler mit.