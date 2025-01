Nur 1,3 Prozent der DSGVO-Fälle enden mit Strafen

Slowakei führt – Niederlande am Ende des Spektrums

Einige Datenschutzbehörden scheinen zwar weitaus höhere Strafen zu verhängen als andere, insgesamt liegen die Zahlen jedoch alle im einstelligen Prozentbereich – oder darunter. Mit Strafen in 6,84 Prozent aller Beschwerden und selbst initiierter Verfahren zwischen 2018 und 2023 führt die slowakische Datenschutzbehörde die Statistik an. Es folgen Bulgarien (4,19 Prozent) und Zypern (3,12 Prozent). In Österreich sind es demnach 1,10 Prozent. Am anderen Ende des Spektrums hat die niederländische Behörde in 0,03 Prozent aller Fälle eine Strafe verhängt, dicht gefolgt von Frankreich (0,10 Prozent) und Polen (0,18 Prozent).