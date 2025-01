Trump droht Putin: Kriegsende, sonst Strafzölle

US-Präsident verschärfte Warnungen an Putin

Der seit Montag amtierende US-Präsident verschärfte damit seine Warnungen an Putin. Bereits am Dienstag hatte er dem russischen Staatschef mit neuen „Sanktionen“ gedroht, allerdings noch in weniger markanter Form. Vor Journalisten hatte Trump gesagt, er werde die Sanktionen gegen Russland „wahrscheinlich“ verschärfen, sollte Putin sich nicht auf ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs einlassen.