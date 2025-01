Was sich Ukrainer und Russen von Trump erwarten

Während die einen Trump misstrauen, weckt der Machtwechsel bei anderen Menschen in der Ukraine und in Russland Hoffnungen auf Frieden. „Viele sind gestorben, und es fehlt an Waffen und vielem anderen. Das muss aufhören, sonst gibt es uns bald nicht mehr“, sagt etwa Unternehmerin Julia (35) aus Kiew. Joe Bidens Regierung unterstützte das Kriegsland mit Militär- und Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe. Trump lehnt das ab.