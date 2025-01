Influencer stieg für TikTok-Video in Löwenkäfig

Er wollte Klicks in den sozialen Medien, nun liegt er im Krankenhaus: Ein junger Mann hat in der pakistanischen Millionenstadt Lahore schwere Verletzungen erlitten, nachdem er für ein TikTok-Video in einen Löwenkäfig gestiegen war. Er wollte sich gemeinsam mit der Wildkatze filmen, als das Tier ihn angriff.