ÖFB-Team zurück in Wien ++ Saison-Ende für den KAC

Das ÖFB-Team beendet heute das Trainingslager in Marbella, Arthur Fils wehrt vier Matchbälle ab und steht im Halbfinale von Miami und der KAC scheitert im Viertelfinale der heimischen Eishockey-Liga – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 26. März.