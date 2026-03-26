Skidieb (18) schon wieder in flagranti erwischt

Insgesamt soll der Deutsche neben den bereits bekannten acht Paar am 1. März noch weitere 30 Paar Ski gestohlen haben. 18 davon habe er laut Polizei veräußert und damit mehr als zehntausend Euro verdient. „Die restlichen zwölf Paar Ski befinden sich eigenen Angaben zufolge noch in seinem Besitz“, heißt es von der Polizei.