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Skidieb (18) schon wieder in flagranti erwischt

Tirol
26.03.2026 16:00
Zwischen Anfang Februar und Mitte März soll der 18-Jährige immer wieder gestohlene ...
Zwischen Anfang Februar und Mitte März soll der 18-Jährige immer wieder gestohlene Wintersportgeräte im Internet zum Verkauf angeboten haben.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Die Dreistigkeit eines 18-jährigen mutmaßlichen Skidiebes aus Deutschland kommt diesen nun teuer zu stehen. Nicht einmal einen Monat, nachdem er und ein gleichaltriger Kumpane bei einem Coup im Zillertal der Polizei ins Netz gingen, erwischten ihn die Beamten am Mittwoch erneut in flagranti.

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Nachdem er am 1. März im Skigebiet Hochzillertal erwischt worden war, hatte der 18-jährige Münchner dieses Mal die Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental zum mutmaßlichen Stehlen auserkoren. Bei der Talstation in Scheffau (Bezirk Kufstein) lief er dann den Beamten in die Arme. „Dabei führte er erneut ein Paar Ski mit, welches sich im Zuge der Ermittlungen als gestohlen herausstellte“, berichten die Ermittler. 

Dutzende Skier gestohlen
Eine Überraschung war dies für die Polizei wohl nicht. Bereits nach dem Vorfall Anfang März stellten Beamte der PI Ried fest, dass der Tatverdächtige zwischen Anfang Februar und Mitte März 2026 wiederholt hochwertige Skier im Internet zum Verkauf angeboten hatte. „Mehrere dieser Skier konnten konkreten Straftaten in den Bezirken Schwaz und Kitzbühel zugeordnet werden“, so die Polizisten. 

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Insgesamt soll der Deutsche neben den bereits bekannten acht Paar am 1. März noch weitere 30 Paar Ski gestohlen haben. 18 davon habe er laut Polizei veräußert und damit mehr als zehntausend Euro verdient. „Die restlichen zwölf Paar Ski befinden sich eigenen Angaben zufolge noch in seinem Besitz“, heißt es von der Polizei. 

Auf freiem Fuß angezeigt
Der 18-Jährige zeigte sich im Zuge der Vernehmung geständig, er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

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